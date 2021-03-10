Экс-главу компании-поставщика электростанций для аэропорта Челябинска обвиняют в подкупе

ЧЕЛЯБИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Бывший генеральный директор компании "РТС-Сервис", которая поставляла аэропорту Челябинска дизельные электростанции, стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службах Уральской траспортной прокуратуры и Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами уральского СУ СК РФ в отношении генерального директора коммерческой организации завершено расследование уголовного дела по факту незаконных действий при поставке блочных автоматизированных дизельных электростанций контейнерного типа, не соответствующих спецификациям государственного контракта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Покушение на коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере")", - говорится в сообщении следственного управления.

По версии следствия, в октябре 2019 года директор коммерческой организации при заключении договора поставки оборудования для реконструкции аэропорта Баландино в Челябинске завысил стоимость более чем на 2,4 млн рублей для получения их в дальнейшем в качестве отката.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры добавили, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "РТС-Сервис" утверждено. "Преступление не доведено до конца по независящим от обвиняемого причинам, поскольку было пресечено сотрудниками транспортной полиции. На имущество обвиняемого наложен арест", - отметили в надзорном ведомстве.