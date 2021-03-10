Чиновники в Тюменской области, имеющие госнаграды, получат вознаграждение

ТЮМЕНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Чиновники Тюменской области, имеющие государственные награды или поощрение президента России, получат денежное поощрение до трех окладов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

"Единовременное поощрение выплачивается: государственным служащим, гражданам, уволенным с государственной службы после представления к награждению или поощрению, членам семей гражданского служащего в случае его смерти", - говорится в постановлении.

Уточняется, что при награждении госнаградой госслужащим положена выплата в размере трех окладов, установленных в служебном контракте. При поощрении президентом России выплата составит два оклада, при поощрении правительством РФ - один оклад. Поощрение выплачивается за счет средств фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Тюменской области.

Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 11 августа 2020 года.