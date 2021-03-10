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Власти ХМАО заявили об отсутствии угрозы загрязнения воды после аварии на трубопроводе

По данным регионального правительства, специалисты компании "СибурТюменьГаз" каждые три часа проверяют уровень загазованности местности

ТАСС, 10 марта. Угрозы загрязнения питьевого водоснабжения в населенных пунктах в районе аварии на трубопроводе под Нижневартовском в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) нет, сообщила пресс-служба регионального правительства в среду.

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"Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Нижневартовска не превышает максимальных разовых предельно допустимых концентраций. Каждые три часа представителями "СибурТюменьГаз" проводится проверка загазованности местности. Исследования показали, что загазованность местности отсутствует, угрозы загрязнения питьевого водоснабжения близлежащим населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

По всем обращениям граждан, касающихся состояния водных биологических ресурсов, проводятся проверки региональными подразделениями федерального агентства по рыболовству

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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