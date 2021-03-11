В Курганской области задержали четырех наркосбытчиков

ТАСС, 11 марта. Правоохранительные органы раскрыли и задержали членов и организатора группировки по сбыту наркотиков, действовавших на территории Курганской области. Стоимость изъятых у них наркотиков составляет более 10 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе УМВД области.

"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области при силовой поддержке подразделения "Гром" в результате спецоперации пресечена деятельность четверых наркосбытчиков. При попытке сбыть через закладки крупную партию синтетики лидер группы и ее участники были задержаны в лесном массиве Кетовского района. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Санкция инкриминируемого им противоправного деяния предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция работала над раскрытием группировки полгода. У задержанных во время личного досмотра обнаружили 354 приготовленных для сбыта свертков с наркотиками, а на месте оптовых тайников - еще почти 3 кг синтетических наркотиков, или 6,6 тыс. доз. Стоимость изъятых у них наркотиков составляет на черном рынке более 10 млн рублей. На время следствия все подозреваемые заключены под стражу. Сейчас полиция устанавливает и другие эпизоды преступной деятельности группировки.