В Челябинске за сутки выпало более 60% от месячной нормы осадков

ЧЕЛЯБИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Подрядчики в Челябинске убирают снег в усиленном режиме после того, как за сутки в городе выпал 61% от месячной нормы осадков. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"За минувшие сутки в Челябинске, по данным гидрометцентра, выпало 11 миллиметров снега, что составляет 61% от месячной нормы. Все подрядчики работают в усиленном режиме, устраняют переметы и снежные заносы. Производится патрульная очистка, обработка опасных участков, раздвижка снежных валов для беспрепятственного доступа к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта", - говорится в сообщении.

По данным властей, 11 марта на улицах Челябинска работают 280 единиц техники, в том числе один экскаватор.

Ситуация на дорогах области

По информации Миндортранса Челябинской области, снегопады и метели наблюдаются во всех районах региона. Автодороги, составляющие так называемую опорную сеть, находятся в проезжем состоянии.

При этом ограничение движения большегрузных транспортных средств, которое ввели накануне вечером на участке трассы М-5 "Урал" от Челябинска до границы с Башкирией, продлено, сообщили журналистам в пресс-службе управления дорог "Южный Урал". Предполагалось, что ограничение снимут в 10:00 мск четверга.

"Продлено временное ограничение для большегрузных транспортных средств с 12:00 (10:00 мск) до 18:00 (16:00 мск) 11 марта на участке трассы М-5 от границы с Республикой Башкортостан до города Челябинска. Ограничение касается грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн", - говорится в сообщении.