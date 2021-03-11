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При пожаре в дачном доме в Сургуте погибли двое детей

К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем

ТАСС, 11 марта. Два ребенка обнаружены погибшими при пожаре, который произошел утром в четверг в дачном доме в городе Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

"В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших детей. Предварительная причина пожара не установлена. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 07:22 мск. "В 09:40 (07:40 мск) на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия строение было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли. В 10:09 (08:09 мск) ликвидировано открытое горение", - уточняется в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 22 человека личного состава и семь единиц техники.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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