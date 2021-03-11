Utair откроет прямые рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург

ТАСС, 11 марта. Авиакомпания Utair со 2 мая открывает прямые рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"2 мая Utair запускает новый рейс Тюмень - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Стоимость билетов от 3 985 рублей. Согласно данным на официальном сайте перевозчика, время в пути составит 3,5 часа. На данный момент перевозчик летает из Тюмени в Санкт-Петербург с посадкой в Москве.

"В 2021 году Utair продолжает усиливать присутствие в регионах и базирует дополнительные лайнеры в одном из своих ключевых хабов - в Тюмени, чтобы соединить Сибирь прямыми рейсами с Центральной Россией, Поволжьем и Югом" - приводит пресс-служба слова президента авиакомпании Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". Перевозчик летает более чем по 140 направлениям в России, из них 75 маршрутов доступны только пассажирам авиакомпании.