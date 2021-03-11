Врачи на Ямале возобновили профилактические вылеты в отдаленные поселки

ТАСС, 11 марта. Врачи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возобновили профилактические вылеты в отдаленные населенные пункты региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году профилактические вылеты в отдаленные района ЯНАО были приостановлены. Осмотры детей направлены на выявление ранних форм заболеваний и патологических процессов.

"Мобильная бригада врачей Тарко-Салинской ЦРБ начала плановые профилактические вылеты в отдаленные поселения. Первый в этом году вылет - в самый северный поселок Пуровского района Самбург", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в состав команды входят узкие специалисты - окулист, невролог, уролог, хирург, эндокринолог, лор, ортопед, психиатр, гинеколог, педиатр и стоматолог. Детям проводится электрокардиографическая и ультразвуковая диагностика, включающая исследования щитовидной железы, сердца, почек, органов брюшной полости и малого таза. Наряду с проведением медосмотров врачи консультируют родителей детей, находящихся на диспансерном учете.

"Большинство ребят мы наблюдаем из года в год, можем проследить имеющееся заболевание в динамике и скорректировать лечение. По результатам комплексного осмотра для каждого ребенка определяется группа здоровья и физкультурная группа, составляется план лечебно-оздоровительных мероприятий, даются рекомендации для проведения дальнейшего наблюдения", - приводит пресс-служба слова заместителя главного врача по детству и родовспоможению Галины Васильевой.

Всего за время выездной кампании планируется обследовать более 2 тыс. юных жителей Пуровского района в возрасте до 18 лет, в их числе учащиеся школ-интернатов, воспитанники детских садов, дети, не посещающие образовательные учреждения. Затем мобильные бригады планируют выехать в село Халясавэй и деревню Харампур.