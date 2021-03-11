В Тюменской области из-за нарушений пожарной безопасности закрыли девять соцучреждений

ТЮМЕНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Более 90 объектов, оказывающих социальные услуги, проверены в Тюменской области, в результате проверок девять учреждений закрыты из-за нарушений правил пожарной безопасности, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверки в Тюмени проводятся после пожара в частном пансионате в поселке Боровский, где 9 января погибли семь пожилых людей. Его хозяйка арестована по делу о пожаре.

"В связи с нарушениями требований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью проживающих в них лиц, по искам прокуроров прекращена деятельность девяти объектов, где оказывались социальные услуги, а также услуги по ресоциализации. Правительством Тюменской области оказано содействие в расселении всех граждан, нуждавшихся в социальной помощи", - отметил прокурор Тюменской области Владислав Московских на оперативном совещании при заместителе Генерального прокурора РФ Сергее Зайцеве.

Всего проверено свыше 90 объектов, в том числе с проживанием людей. По результатам проверок внесено 44 представления об устранении нарушений закона, к ответственности привлечено семь лиц. Должностным лицам объявлено 22 предостережения, возбуждено четыре дела об административном правонарушении по статье 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), возбуждено одно уголовное дело.

Прокурор подчеркнул, что результаты проверки показывают наличие ряда нерешенных проблем и системных нарушений. По его мнению, необходима дальнейшая активная работа в сфере развития в регионе негосударственных организаций социального обслуживания, также требуется улучшать системы раннего выявления и оказания социальной помощи семьям и несовершеннолетним в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации.