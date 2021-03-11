По факту гибели двух детей при пожаре в частном доме в Сургуте возбудили дело

ТАСС, 11 марта. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей при пожаре, который произошел утром в четверг в частном жилом доме в садово-огородном товариществе "Здоровье" в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Сообщение о пожаре в дачном доме поступило в 07:22 мск. В 07:40 мск на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия строение было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух детей.

"По факту гибели детей в городе Сургуте возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). <…> В ходе тушения данного дома в его помещении обнаружены тела двух детей 2012 и 2015 годов рождения без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Установлено, что погибшие при пожаре брат и сестра проживали в доме с мамой и бабушкой. Все являются гражданами Киргизии.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что в настоящее время с матерью детей работают медики, женщине оказывается вся необходимая помощь. На момент пожара дети находились в доме одни. "Администрация Сургута выражает соболезнования семье погибших. Вопрос дальнейшего размещения мамы и бабушки, которая сейчас находится в городе, решен. Им будет предоставлена квартира маневренного фонда, она готова к заселению", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что уже достигнуты договоренности с руководителем киргизской диаспоры в Сургуте об оказании дополнительной помощи семье. Кроме того, в четверг в администрации города пройдет заседании КЧС, где при необходимости будут приняты дополнительные решения об оказании помощи семье.