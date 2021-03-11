Экс-глава Тобольского района не признал вину по делу о превышении должностных полномочий

ТЮМЕНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Бывший глава Тобольского района Тюменской области Юрий Батт в суде не признал вину по делу о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Тюменского областного суда в четверг.

"В Тобольском городском суде Тюменской области продолжается судебный процесс по уголовному делу экс-главы Тобольского района Юрия Батта. Он обвиняется в превышении должностных полномочий по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Вину не признает", - говорится в сообщении.

Весной 2018 года бывший глава района подписал два распоряжения о разрешении коммерческой организации на использование земель особо охраняемой природной территории - "Абалакского природно-исторического комплекса" - для складирования добытого песка. После проведенных работ коммерческой организацией были нарушены технологии добычи и складирования песка, также по участку ездила техника, что запрещено.

Уголовное дело в отношении чиновника возбудили в ноябре 2019 года. По мнению следствия, из-за действий Юрия Батта был уничтожен плодородный слой почвы на площади около 91 тыс. квадратных метров, причиненный ущерб оценивается в сумму около 2,3 млрд рублей.

Батт являлся главой Тобольского района с 16 сентября 2010 года, был переизбран на пост 1 ноября 2017-го, но покинул его по собственному желанию 14 января 2020 года.