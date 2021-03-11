МВД объявило награду за помощь в розыске монаха из монастыря на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. МВД РФ объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске подозреваемого в убийстве трех человек Андрея Кузнецова. Это следует из базы розыска МВД.

Правоохранительные органы предполагают, что он скрывался в Среднеуральском женском монастыре, который продолжают удерживать сторонники отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), где Кузнецов был известен как "келейник Силуан".

"Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области за совершение убийства двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и ношение оружия разыскивается Кузнецов А. В., 23.10.1974 г. р., уроженец Полевского Свердловской области (он же Храмов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 г. р., Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 г. р., Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1967 г. р.)", - говорится в базе розыска.