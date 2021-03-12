В Свердловской области полицейские пресекли незаконную перевозку оружия

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Свердловской области устроили погоню, чтобы задержать водителя иномарки с пассажиром, перевозивших оружие без разрешающих документов. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ночью на 51-м километре автодороги Байкалово - Туринская Слобода - Туринск сотрудники ДПС остановили автомобиль Mazda, за рулем которого находился 34-летний мужчина. В машине также находился 40-летний пассажир. Во время разговора с водителем инспектор заметил в салоне карабин. Документов на оружие у мужчин не оказалось. Полицейские сообщили о данном факте в дежурную часть и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

"Внезапно водитель резко развернул автомобиль и попытался скрыться, направившись в сторону города Туринска. Полицейские начали преследование иномарки. На неоднократные их требования об остановке транспортного средства водитель не реагировал. Тем не менее наряду ДПС удалось оттеснить автомобиль к обочине и остановить его", - сказала Волк.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что во время движения злоумышленники выбросили оружие, пытаясь таким образом избавиться от улики. "Следственно-оперативная группа прошла по всему маршруту и обнаружила карабин, а также предмет, похожий на глушитель", - добавила представитель ведомства.

Водитель Mazda привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), он отправлен под административный арест на пятнадцать суток.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).