В здании НИИ металлургии и материалов в Екатеринбурге произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в пятницу в здании Центрального НИИ металлургии и материалов в Екатеринбурге, на месте работают пожарные, идет эвакуация людей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области.

"В административном здании на пятом этаже зафиксировано возгорание в одном из офисов, на месте работают пожарные подразделения. Предварительная площадь - 60 кв. м, идет эвакуация людей из здания", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что из здания эвакуированы около 200 человек. В данный момент над локализацией огня на месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 человек личного состава. Для координации действий сил и средств развернут оперативный штаб.

АО "Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов" (АО "ЦНИИМ") был создан в 1958 году как проектно-технологический институт горного и тяжелого машиностроения.