При пожаре в здании НИИ в Екатеринбурге погиб один человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара в здании Центрального НИИ металлургии и материалов в Екатеринбурге. По предварительным данным, спасаясь от огня, он выпрыгнул из окна пятого этажа, сообщил ТАСС в пятницу начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Пожар стал причиной гибели одного человека. Сотрудники полиции установили его личность. По предварительным данным, это работник компании "Гамма", где и произошло возгорание. Очевидно, мужчина пытался спастись, надышавшись едким дымом и выпрыгнув в окно, но, к сожалению, упал не на снег, а на твердое покрытие и получил несовместимые с жизнью травмы", - сказал собеседник агентства.

По словам Горелых, представители МВД отрабатывают различные версии произошедшего, среди которых нарушение техники безопасности, замыкание электропроводки и другие. "ЧП произошло на пятом этаже, который НИИ продал коммерческой структуре. Сейчас в этом здании располагаются 25 различных организаций", - пояснил он.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области добавили, что организовали проверку по факту гибели человека.

Как добавили в пресс-службе регионального СУ СК России, тело умершего будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях выяснения точной причины смерти. "В настоящее время на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета и полиции. Совместно с органами МЧС выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе устанавливаются очаг и точная причина возгорания", - сообщили в ведомстве.