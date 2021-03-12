В УрФУ создадут лабораторию для изучения уязвимости и устойчивости ПО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Лаборатория, связанная с исследованием устойчивости и уязвимости программного обеспечения, появится в Уральском федеральном университете в 2021 году. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщил директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков.

В 2019 году Обабков сообщал, что Уральский федеральный университет планирует учредить Центр российских вычислительных технологий, специализирующийся на разработке отечественного программного обеспечения для различных предприятий и на профессиональной подготовке системных программистов.

"Мы планируем в этом году создать лабораторию в рамках центра, связанную с устойчивостью, уязвимостью программного обеспечения. Здесь очень важно показывать, какие сервисы возможны и насколько они устойчивы и стабильны", - сказал директор института.

Он отметил, что центр находится в процессе создания, в него уже закуплено оборудование, развернуты курсы дополнительного профессионального образования, где будут обучать сотрудников компаний и ведомств, переходящих на российское ПО.

Создаваемая площадка должна помочь в общении программистам и предприятиям, заинтересованным в качественном отечественном софте. Центр должен позволить из экземпляров российского ПО и аппаратных средств собирать рабочие компьютерные прототипы, необходимые производству для проектирования, для бухгалтерии, для документооборота и многого другого.