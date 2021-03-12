Губернатор Моор поддержал инициативу присвоения Тюмени звания "Город трудовой доблести"

ТЮМЕНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Тюменской области обратится к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Тюмени звания "Город трудовой доблести". Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщила в пятницу его пресс-служба.

"Уверен, Тюмень достойна этого высокого звания. Сохранить и передать грядущим поколениям благодарную память о трудовом подвиге земляков, которые, не щадя себя, трудились под девизом "Все - для фронта, все - для Победы!" - наш долг", - подчеркнул глава региона.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

С инициативой о присвоении почетного статуса Тюмени обратились жители города, региональная Общественная палата и более 50 трудовых коллективов областного центра.

В военные годы в регион были эвакуированы более 20 тыс. человек и три десятка предприятий. Объем производства за четыре года увеличился на 77%.