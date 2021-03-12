В Екатеринбурге направят около 12 млн рублей на реставрацию фасада оперного театра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета ("Урал. Опера. Балет") планирует провести ремонтные и реставрационные работы участков фасада здания в этом году. На эти цели планируют направить около 12 млн рублей, сообщается в документации аукциона на портале госзакупок.

"Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета" объявляет открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта, на проведение ремонтных и реставрационных работ участков фасада здания", - говорится в документации. Начальная цена контракта - порядка 11,9 млн рублей.

Согласно данным закупки, работы необходимо выполнить до 1 сентября этого года. Отмечается, что некоторые объекты фасада имеют неудовлетворительное техническое состояние - участки наружных стен, кровельного покрытия и обрешетки кровли, скульптурная композиция "Музы" на северном фасаде и другие. А отдельные конструкции балконов и их архитектурных элементов в предаварийном состоянии.

Здание театра является объектом культурного наследия РФ, оно было построено в 1912 году по проекту инженера Владимира Семенова. Ранее сообщалось о том, что театр также планирует провести ремонт сценическо-производственной части здания, проектную документацию для этого должны подготовить до конца 2021 года.