В ДТП в Свердловской области погибли три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло ночью в Свердловской области на автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган. В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир, еще два пассажира серьезно пострадали, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону в понедельник.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia, двигаясь со стороны Кургана, по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем Opel, который двигался со стороны Каменска-Уральского. В результате происшествия погибли оба водителя и пассажир автомобиля Kia, еще два пассажира корейского автомобиля с тяжелыми травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 109-м км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган. Установлено, что автомобилем Opel управляла женщина 1981 года рождения, житель города Каменска-Уральского.