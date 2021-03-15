В Свердловской области продлили режим самоизоляции для жителей из групп риска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Свердловские власти продлили до 29 марта режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

"Соответствующее решение закреплено в указе № 137-УГ, который 15 марта подписал губернатор Евгений Куйвашев. Изменения предполагают пролонгирование до 29 марта режима самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и жителей региона, имеющих хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу 16 марта.

По данным оперативного штаба Свердловской области, общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет почти 80 тыс., из них 164 выявлено за последние сутки. Общее число выписанных достигло 73 тыс., умерли 2,5 тыс. человек. В регионе продолжает действовать ограничение на 75-процентную посещаемость мероприятий, масочный режим и социальное дистанцирование в местах массового скопления людей.