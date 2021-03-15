В Тюмени сошедший с рельсов вагон перегородил трассу в сторону аэропорта

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Железнодорожный вагон сошел с рельсов на железнодорожном переезде в Тюмени, движение транспорта в сторону аэропорта Рощино ограничено, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

"Ограничено движение транспорта по Ирбитскому тракту в сторону аэропорта Рощино, здесь на железнодорожном переезде сошел с рельсов железнодорожный вагон, перегородив автомагистраль", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, регулируя движение вручную. "Сейчас решается вопрос о перенаправлении транспорта, следующего в сторону Ирбитского тракта и аэропорта, по Старорощинскому шоссе. Предпринимаются меры по освобождению проезжей части от вагона", - уточнили там.

ГИБДД рекомендует автомобилистам отложить несрочные поездки в сторону Ирбитского тракта до восстановления движения по автомагистрали.