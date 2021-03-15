Более 170 тыс. деревьев высадят в Свердловской области во время акции "Сад памяти"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Участники международной акции "Сад памяти", посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне, посадят в Свердловской области более 170 тыс. деревьев в 2021 году. Главной площадкой выступит территория Березовского лесничества, сообщил департамент информационной политики региона в понедельник.

"Сегодня в лесничествах области подготовлено 26 площадок общей площадью 48 га. На них запланировано посадить более 170 тыс. деревьев. В прошлом году, несмотря на ограничительные меры, в честь 75-летия Великой Победы жители наших городов и поселков посадили в "Сад памяти" более 360 тыс. деревьев. Министерство продолжает сбор данных по площадкам "Сада памяти" в еженедельном режиме", - приводят в департаменте слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.

Отмечается, что главную площадку "Сада памяти" в 2021 году запланировано открыть на территории Березовского лесничества. Массовость мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В департаменте уточнили, что на площадках акции, расположенных в лесничествах, будут высажены хвойные деревья, а на аллеях в городах и деревнях - декоративные и лиственные.

Цель международной акции "Сад памяти" - посадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта "Экология".