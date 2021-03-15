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В Тюменской области на время паводков введут ограничения движения для большегрузов

В главном управлении строительства региона отметили, что ограничение не будет распространяться на пассажирские перевозки автобусами

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Временные ограничения движения для большегрузов будут введены на тюменских дорогах на время весенних паводков, сообщило главное управление строительства Тюменской области в понедельник.

"С 12 апреля по 11 мая будет ограничено движение большегрузов на грунтовых автомобильных дорогах. С 15 апреля по 14 мая - на участках автомобильных дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий)", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что ограничение не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозки продуктов, животных, лекарств, горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, почты, а также на перевозку грузов для предотвращения или ликвидации последствий ЧС, на транспортные средства Министерства обороны РФ, сельскохозяйственную и дорожную технику.

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