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Защита главы Троицка подала жалобу на его арест

Александр Виноградов обвиняется в превышении должностных полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта. /ТАСС/ Защита главы города Троицка Челябинской области Александра Виноградова подала апелляционную жалобу на меру пресечения в виде ареста, которую ему на прошлой неделе избрал суд по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Троицкого городского суда.

12 марта ТАСС сообщал, что Виноградов арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий.

"В Троицкий городской суд поступила апелляционная жалоба защиты Виноградова на избранную меру пресечения. Она будет передана в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, в 2019 году глава города, превышая свои полномочия, инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта стороннему предприятию. Это повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.

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