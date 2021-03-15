Защита главы Троицка подала жалобу на его арест

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта. /ТАСС/ Защита главы города Троицка Челябинской области Александра Виноградова подала апелляционную жалобу на меру пресечения в виде ареста, которую ему на прошлой неделе избрал суд по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Троицкого городского суда.

12 марта ТАСС сообщал, что Виноградов арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий.

"В Троицкий городской суд поступила апелляционная жалоба защиты Виноградова на избранную меру пресечения. Она будет передана в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, в 2019 году глава города, превышая свои полномочия, инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта стороннему предприятию. Это повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.