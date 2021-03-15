В детском доме в Тюменской области выявили очаг коронавируса с 28 заразившимися

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Очаг коронавирусной инфекции выявили в детском доме "Сияние Севера" в Тюменской области. В организации заразились 28 человек, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе в понедельник.

"В регионе зарегистрирован один очаг коронавирусной инфекции - в детском доме "Сияние Севера". В организации заболели 28 человек (20 сотрудников и 8 воспитанников), контактных 60 человек (24 сотрудника и 36 воспитанников). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказали там.

С 16 января в Тюменской области отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 марта продлена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен также до 28 марта.

По данным оперативного штаба на 15 марта, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 32 506, выздоровели 30 652 человека, умерли 334 пациента.