Главу челябинского подразделения "Росспиртпрома" задержали при получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Директор обособленного структурного подразделения "Тюбук" (входит в АО "Росспиртпром") Дмитрий Тарасов задержан при получении взятки. Его подозревают в продаже изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции организованной преступности, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области задержан Тарасов при попытке сбыть шесть тысяч бутылок алкогольной продукции за 500 тыс. рублей. По данным правоохранителей, хранящаяся на складах АО "Росспиртпром" алкогольная продукция передавалась им представителям этнических организованных преступных групп для последующей перепродажи", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что следственным управлением СК России по Челябинской области в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ, он взят под стражу сроком на два месяца. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности, не исключены дополнительные эпизоды незаконной реализации алкогольной продукции, подлежащей уничтожению.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области не комментируют ситуацию.

Обособленное структурное подразделение "Тюбук" АО "Росспиртпром" участвует в исполнении государственного контракта на осуществление услуг по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предметов, основного технологического оборудования, а также услуг по вывозу и хранению изъятого из незаконного оборота автомобильного транспорта.