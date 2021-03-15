Движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск ограничат до ноября

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Движение транспорта на участке трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск будет ограничено из-за ремонта моста через реку Нерда в Тюменской области, сообщил Уралуправтодор в понедельник.

"На трассе Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через р. Нерда, расположенного на участке км 143+661 - км 143+756, в Тюменской области, будет ограничено движение", - говорится в сообщении.

С 16 марта будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием по временному мосту с шириной проезжей части 3,6 метра. Работы продлятся до 15 ноября 2021 года.