В Тюменской области выплаты медикам за работу с больными COVID-19 продлили до конца года

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Дополнительные выплаты медикам за работу с заразившимися коронавирусной инфекцией продлены в Тюменской области до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление, подписанное главой региона Александром Моором, опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник.

"Дополнительная выплата стимулирующего характера начисляется ежемесячно в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года", - говорится в документе. В прежней редакции постановления ограничивающие сроки не указывались.

Выплата положена медицинскому персоналу, непосредственно работающему с больными COVID-19. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

С 16 января в Тюменской области отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 марта продлена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен также до 28 марта.

По данным оперативного штаба на 15 марта, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 32 506, выздоровели 30 652 человека, умерли 334 пациента.