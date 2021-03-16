В Челябинской области с рельсов сошли 17 вагонов грузового состава с углем

ТАСС, 16 марта. На 1 978 км перегона Сыростан - Хребет Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области сошли с рельсов 17 груженных углем вагонов, сообщило во вторник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 16 марта 2021 года в 05:20 (03:20 мск) на 1 978 км перегона Сыростан - Хребет Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли 17 грузовых вагонов, груженных углем. Пострадавших в результате происшествия нет, повреждено железнодорожное полотно", - сказано в сообщении.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку. В частности, опрашиваются работники локомотивной бригады, железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.