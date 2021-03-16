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В Челябинской области возбудили дело после схода с рельсов вагонов грузового поезда

В результате схода 17 вагонов повреждено железнодорожное полотно
© Уральская транспортная прокуратура

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило в Челябинской области уголовное дело после схода с рельсов 17 вагонов с углем грузового поезда. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления.

"В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда с углем на перегоне Сыростан - Хребет <...> по ч. 1 ст. 263 ("Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба") УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 марта в 05:20 (03:20 мск) при движении грузового поезда в составе двух локомотивов и 66 вагонов, груженных углем, во время движения по нечетному пути перегона с рельсов сошли 17 грузовых вагонов. Из-за этого повреждено железнодорожное полотно. Пострадавших в результате происшествия нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияЧелябинская область
В Челябинской области с рельсов сошли 17 вагонов грузового состава с углем
Никто не пострадал
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