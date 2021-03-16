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Дело экс-замглавы управления СК по Свердловской области поступило в суд

Михаила Бусылко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга, следует из данных картотеки суда.

Согласно опубликованным данным, Бусылко вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Другими фигурантами уголовного дела указаны бывший зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков (он обвиняется по аналогичной статье) и адвокат Владислав Вострецов, которому вменяются статьи УК РФ "Дача взятки" и "Мошенничество".

О задержании Бусылко и Вострецова, который признал, что был посредником в передаче взятки, стало известно 30 ноября 2019 года. Сумма незаконного вознаграждения составляет около 2 млн рублей.

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