Дело экс-замглавы управления СК по Свердловской области поступило в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга, следует из данных картотеки суда.

Согласно опубликованным данным, Бусылко вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Другими фигурантами уголовного дела указаны бывший зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков (он обвиняется по аналогичной статье) и адвокат Владислав Вострецов, которому вменяются статьи УК РФ "Дача взятки" и "Мошенничество".

О задержании Бусылко и Вострецова, который признал, что был посредником в передаче взятки, стало известно 30 ноября 2019 года. Сумма незаконного вознаграждения составляет около 2 млн рублей.