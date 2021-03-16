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Суд в Тюмени лишил прав водителя, сбившего двух детей на пешеходном переходе

Инцидент произошел 12 марта

ТЮМЕНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Суд лишил права управления транспортом водителя автомобиля Volkswagen Tiguan, сбившего двух детей на пешеходном переходе в Тюмени и скрывшегося с места ДТП, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

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12 марта 58-летний водитель водителя автомобиля Volkswagen Tiguan сбил двух детей на пешеходном переходе напротив школы на ул. Грибоедова в Тюмени и скрылся с места ДТП. Нарушителя сфотографировала свидетельница ДТП, в ходе введенного плана "Перехват" инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали автомобиль и водителя.

"На мужчину, который пояснил, что работает водителем одного из агрегаторов такси, составлен административный материал за оставление места ДТП. Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортом на 1 год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина пытался избежать ответственности, мотивируя свой уезд с места ДТП, что дети упали сами. "В автомобиле были установлены несколько видеорегистраторов, но ни в одном из них не было флеш-карт", - также отметили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится административная проверка.

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