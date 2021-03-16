В Тюмени к осени 2023 года построят школы на 4 тыс. мест

ТАСС, 16 марта. Новые три школы, в которых смогут учиться более 4,2 тыс. детей, построят в Тюмени к сентябрю 2023 года, сообщил губернатор региона Александр Моор. В этом году на территории всей Тюменской области введут семь школ почти на 3 тыс. учебных мест.

"Принято решение о строительстве в Тюмени трех новых школ: в микрорайоне Плеханово, типовой проект на 1,5 тыс. учебных мест. Такая же большая школа на 1,5 тыс. детей в микрорайоне Тура. И третья школа в микрорайоне Новопатрушево на 1,2 тыс. мест. Поставлена задача: 1 сентября 2023 года закончить их строительство, комплектацию и в День знаний принять учеников в новые здания", - сказал он в прямом эфире во "ВКонтакте".

Моор добавил, что в этом году уже готовятся к введению в эксплуатацию в регионе семь школ, две из них на 2,4 тыс. мест будут располагаться в Тюмени.

Также в 2021 году откроется несколько детских садов для более 2 тыс. детей. К 2023 году будут построены еще три детсада на 1,2 тыс. мест в трех районах Тюмени, отметил глава региона.

Директор главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов уточнил ТАСС, что средняя стоимость детского сада, если говорить о городских территориях, - порядка 200-300 млн. Это зависит от вместимости. По школам - в районе 500 млн рублей.