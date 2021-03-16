Эпидситуация в Югре не позволяет снимать ограничения по коронавирусу до апреля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) считает нецелесообразным снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в регионе, до конца марта. Об этом сообщила во вторник руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева.

9 марта во время заседания оперативного регионального штаба первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов сообщил, что действующие в регионе ограничения планируется по возможности снимать. Среди них - запрет на работу общепита с 23:00 до 06:00, запрет на нахождение детей в возрасте до 14 лет в общественных местах без сопровождения родителей и ограничение по количеству зрителей на спортивных соревнованиях.

"По вопросу о снятии ограничений в Югре. С учетом того, что 8 марта был праздничный день, много людей возвращаются из-за рубежа и сохраняются риски завоза [коронавируса], которые мы видим, продолжающегося неблагополучия по гриппу и ОРВИ. С учетом длительности инкубационного периода до конца марта, мы считаем, [не стоит] рассматривать вопрос о снятии ограничительных мероприятий", - сказала Соловьева во время заседания оперативного регионального штаба.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. Регион занимает 12 место в России по числу инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 16 марта зарегистрировано 52 987 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 84 за последние сутки. Умерли 774 человека, 51 284 пациента выздоровели. Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более чем на 50%, режим самоизоляции продлен до 31 марта.