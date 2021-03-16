Свыше 3,7 тыс. жилых домов и участков может подтопить в паводок в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. жилых домов и приусадебных участков, свыше 13 тыс. человек могут оказаться в зоне подтопления ы период весеннего половодья в Челябинской области при неблагоприятном сценарии. Об этом ТАСС во вторник сообщил врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Владимир Копытов.

"В Челябинской области проводятся превентивные мероприятия по защите 52 населенных пунктов на территории 25 муниципальных образований, при неблагоприятном сценарии в зоне затопления (подтопления) может оказаться 3 759 жилых домов и приусадебных участков, 13 279 человек. <...> Для оперативного реагирования на угрозу и возникновение ЧС, вызванных прохождением весеннего половодья, определена группировка сил и средств <…> общей численностью 9 994 человека", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пока еще рано говорить об угрозе подтопления.

Копытов отметил, что, исходя из прогнозов Челябинского ЦГМС, можно рассмотреть два сценария развития половодья. При благоприятном сценарии, половодье в 2021 году ожидается в пределах среднемноголетних значений, на отдельных реках выше них. При неблагоприятном сценарии вода может пойти поверх льда, и уровень воды в реках может подняться до 1 метра выше среднемноголетних отметок, вызывая подтопление приусадебных участков, придомовых территорий, дорог, расположенных в пониженных участках пойм рек. Возможны переливы воды через автодороги общего пользования межмуниципального значения.

Весной 2021 года в Челябинской области прошло несколько обильных снегопадов, во время одного из которых за сутки выпало свыше половины месячной нормы осадков. Температура воздуха несколько раз опускалась ниже климатической нормы на 7 градусов.