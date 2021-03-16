Почти 70% свердловских предпринимателей не воспользовались господдержкой в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Порядка 70% представителей Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) не воспользовались мерами господдержки в 2020 году. Об этом сообщил исполнительный вице-президент СОСПП Евгений Харламов во время презентации результатов социологического опроса союза за 2020 год.

При оценке влияния пандемии на экономическое состояние предприятий лишь 7% сказали, что пандемия повлияла критически, вплоть до остановки деятельности. Чуть больше трети отметили, что экономические потери несущественны, 54% - оказала негативное влияние, но деятельность организации удалось сохранить.

"68% по ряду причин не использовали меры государственной поддержки", - сказал Харламов.

По данным его данным, по 12% опрошенных воспользовались субсидиями в размере МРОТ на одного сотрудника для сохранения штатной численности и беспроцентными кредитами на выплату зарплат. Остальными мерами поддержки воспользовались менее 10% предпринимателей.

При этом обратившиеся за получением господдержки отмечают, что процедура отчетности по поддержке избыточно сложная (14%), банки предъявляют дополнительные требования, не предусмотренные госпрограммами (12%), нормативно установленные условия программы сложно выполнять (9%).

О СОСПП

Союз был образован в 1991 году и является областным некоммерческим объединением работодателей - физических и юридических лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и коммерческих организаций. В его состав входит около 500 крупных и средних предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях-членах союза составляет около 70% от промышленного производства в области.