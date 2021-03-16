В Югре полностью очистили участок трубопровода на месте аварии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты "СибурТюменьГаза" полностью очистили отсеченный участок трубопровода, где произошел разлив углеводородов на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), от остаточных продуктов газопереработки. Об этом сообщил во вторник начальник отдела "Корпоративные коммуникации и Брендинг" АО "СибурТюменьГаз" Ранис Халилов.

"Специалисты "СибурТюменьГаза" при поддержке сотрудников специализированных организаций завершили работы по полной очистке отсеченного участка продуктопровода от остаточных продуктов газопереработки", - говорится в сообщении.

Остаточные продукты были утилизированы. По данным компании, данная очистка - часть работ по установлению причин утечки углеводородов, согласованных с Ростехнадзором. Также сейчас ведутся испытания на герметичность отсеченного участка газопровода (опрессовка), что позволит получить информацию о возможном повреждении продуктопровода. "По результатам будут приняты решения о дальнейших действиях в отношении эксплуатации действующего продуктопровода или строительству новой "нитки" трубы", - добавили в компании.

Также в "СибурТюменьГазе" отметили, что после изучения исследования гидрографов и завершения горения на поверхности реки будут проведены водолазные работы для исследования подводной части продуктопровода.

Ранее представители Росрыболовства приступили к оценке ущерба на месте разлива углеводородов, по факту аварии было возбуждено административное расследование.

Шестого марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "СибурТюменьГаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. Возгорание ликвидировано.