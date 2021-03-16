В Екатеринбурге арестовали четырех обвиняемых в похищении, вымогательстве и разбое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Четверо человек заключены под стражу в Екатеринбурге, они обвиняются в похищении человека, а также в грабеже и вымогательстве. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

"Четверым молодым людям (1987-1998 г. р.) в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж с применением насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и п. "а","в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в крупном размере, совершенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору"). В отношении всех четырех обвиняемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Шульга.

По версии следствия, ночью 26 декабря 2020 года обвиняемые, используя баллончик со слезоточивым газом, захватили мужчину, после чего переместили его в гараж, расположенный по улице Инженерной в Екатеринбурге. После этого сообщники, продолжая применять к потерпевшему физическое насилие, похитили у него деньги в сумме более 10 тыс. рублей. Кроме того, злоумышленники потребовали передать им 400 тыс. рублей. В дальнейшем обвиняемые отпустили потерпевшего.

Начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что обвиняемые были задержаны в ходе передачи им денег от потерпевшего. "Брали подозреваемых в помещении кафе на 35-м этаже бизнес-центра "Высоцкий". Успешная операция состоялась после того, как потерпевший в связи с совершенными в отношении него преступлениями обратился за помощью в полицию. Соучастники были установлены и изобличены с поличным, сразу после передачи денег", - пояснил он, добавив, что все четверо ранее привлекались к уголовной ответственности.