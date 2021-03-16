В Сургуте не планируют прививать пенсионеров в приоритетном порядке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Вакцинация пенсионеров в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа - Сургуте - не будет идти в приоритетном порядке. Об этом сообщила журналистам во вторник начальник службы по охране здоровья населения администрации города Инна Шалыгина.

"Не могу сказать, что пенсионеров [планируется прививать] в приоритетном порядке, поскольку согласно постановлению губернатора [Югры Натальи Комаровой] данные жители должны соблюдать домашний режим. <…> Хотелось бы, чтобы они сохраняли домашний режим, меньше контактировали с окружающими", - сказала Шалыгина.

По ее словам, приоритет сейчас отдан медицинским сотрудникам, учителям, социальным работникам, а также вахтовым рабочим, которые уезжают за город и живут в замкнутых коллективах, где есть опасность распространения коронавирусной инфекции.

Шалыгина отметила, что в настоящее время в Сургуте привито около 2 тыс. пенсионеров. Всего в городе первым компонентом "Спутника V" привито около 13,5 тыс. жителей, полностью завершили вакцинацию порядка девяти тысяч человек.

По данным регионального оперативного штаба, в Сургуте за все время зарегистрировано 11 484 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 25 - за последние сутки, 11 120 человек выздоровели, 151 умер.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. Регион занимает двенадцатое место в России по числу инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 16 марта зарегистрировано 52 987 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 84 - за последние сутки. Умерли 774 человека, 51 284 пациента выздоровели. Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% от максимального числа зрителей, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более чем на 50%, режим самоизоляции продлен до 31 марта.