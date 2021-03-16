Число проводимых на Урале вспомогательных репродуктивных процедур выросло на 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Пары в Свердловской области стали чаще прибегать к вспомогательным репродуктивных технологиям (ВРТ), помогающим женщине забеременеть, в частности, к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). За последние пять лет количество процедур ВРТ увеличилось на 56% - до 3,9 тыс. в год, сообщила начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Минздрава региона Наталья Зильбер на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник.

"Одним из приоритетных направлений работы Министерства здравоохранения Свердловской области является организация помощи бесплодным супружеским парам, в том числе предоставление вспомогательных репродуктивных технологий. Не секрет, что количество процедур ВРТ от года в год увеличивается. Если в 2016 году было порядка 2,5 тыс. процедур, то в 2020 году за счет средств обязательного медицинского страхования проведено более 3,9 тыс. процедур", - сказала она, уточнив, что если с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в 2016 году родились 700 детей, то в 2020 году уже 1,2 тыс. детей.

По словам Зильбер, на репродуктивный потенциал женщины негативно влияют нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела. В регионе ежегодно фиксируют снижение рождаемости - так, за последние пять лет число принимаемых родов уменьшилось на 27% - до 44 тыс. в год.

В связи со снижением рождаемости и бесплодием у пар в последние годы наиболее востребованы вопросы сохранения фертильности у женщины и исключения генетических и хромосомных нарушений у будущего ребенка, заключила генеральный директор Центра семейной медицины Диляра Медведская.