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Более 2 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия в 2021 году в Тюменской области

На реализацию жилищных программ в регионе направят более 5 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей направят на реализацию жилищных программ в Тюменской области в 2021 году, жилищный вопрос смогут решить более 2 тыс. семей. Об этом сообщил начальник главного управления строительства региона Павел Перевалов на пленарной сессии II Градостроительного форума во вторник.

"В планах текущего года вложения составят не менее 5 млрд рублей в жилищные программы, что позволит 2 251 семье решить жилищный вопрос", - рассказал он. В 2020 году жилищные условия улучшила 2 641 семья.

Перевалов добавил, что "проектное финансирование уже прочно закрепилось в регионе". "Сегодня в области с использованием эскроу-счетов возводятся 112 домов площадью 1 млн 175 тыс. кв. м. Это 64% от общего количества", - отметил он.

Также, по словам Перевалова, большим подспорьем в отрасли стала программа льготной ипотеки. Если за первый месяц 2020 года выдано 1 149 кредитов, то в 2021 в этот же период уже 1 523 - на 33% больше. Всего за период действия программы выдано кредитов на сумму более 35 млрд рублей.

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