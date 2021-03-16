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Движение по одному из путей дороги на Урале, где произошел сход вагонов, восстановлено

Задержанные пассажирские поезда отправились по назначению

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Движение поездов по одному из путей в Челябинской области, где сошли с рельсов вагоны грузового состава, восстановлено. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы РЖД.

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"В 19:53 мск открыли движение по одному из путей. Задержанные пассажирские поезда отправились по назначению", - говорится в сообщении.

По уточненным данным Южно-Уральской железной дороги, во вторник в 4:36 (2:36 мск) на перегоне Сыростан - Хребет в Челябинской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. После этого несколько поездов решили направить по альтернативным маршрутам, а движение нескольких пригородных поездов было временно отменено.

По данным Уральского следственного управления на транспорте СК России, причиной происшествия мог стать излом рельса.

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