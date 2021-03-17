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В Нижневартовске поймали медведя, гонявшегося по улицам за прохожими

Никто из жителей города не пострадал

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 марта. /ТАСС/. Специалисты поймали медведя, который утром в среду бегал по улицам Нижневартовска за прохожими. Никто из жителей не пострадал, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, согласно которой медведь пытается догнать одного из прохожих на улице, а также напасть на другого мужчину, бегает по улице, и пытаясь пересечь дорогу попадает под автобус, после чего убегает.

"Утром в среду поступил звонок на телефон ЕДДС от жителя города о том, что в промышленной зоне гуляет медведь. Туда были направлены сотрудники полиции, представители охотинспекции, специалисты отдела ГО и ЧС. Сейчас медведь пойман на территории одного из предприятий. По имеющейся информации, его усыпили", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет. "Медведь не агрессивный, очень пугливый, не мог понять, где оказался. Предполагаемый хозяин животного приехал на место", - уточнил собеседник агентства.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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