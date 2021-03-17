Жителей удаленных поселений Югры вакцинируют от коронавируса в приоритетном порядке

"Сейчас в приоритетном порядке идет вакцинация жителей удаленных и труднодоступных поселений. Больницы в данных территориях в достаточном количестве обеспечены вакциной", - сказал собеседник агентства.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра)вакцинируют в приоритетном порядке от коронавируса жителей удаленных и труднодоступных поселений, сообщил в среду ТАСС директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

По его словам, всего в Югру поступило 63,3 тыс. доз вакцины "Спутник V". Из них израсходовано более 54,5 тыс. доз.

Как сообщали ранее ТАСС в департаменте здравоохранения Югры, в регионе организована работа 90 стационарных прививочных кабинетов и 27 мобильных прививочных бригад. В удаленные и труднодоступные территории доставлено более 15 тыс. доз вакцины, всего до 20 апреля планируется привить около 30 тыс. жителей.

Ранее Добровольский сообщал, что всего в первом квартале текущего года Югра суммарно ожидает получить до 109 тыс. доз вакцины "Спутник V" для массовой вакцинации от коронавируса жителей, в том числе граждан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. Регион занимает 12 место в России по числу инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 17 марта зарегистрировано 53 074 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 87 за последние сутки. Умерли 775 человек, 51 388 пациентов выздоровели. Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более чем на 50%, режим самоизоляции продлен до 31 марта.