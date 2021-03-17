Челябинские таможенники изъяли 3,6 тыс. пачек немаркированных сигарет

ЧЕЛЯБИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области задержали и изъяли 3,6 тыс. пачек сигарет без акцизных марок, которые попытались ввезти в Россию через границу с Казахстаном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Челябинской таможни.

"Мобильная группа Челябинской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области пресекла попытку ввоза на территорию России из Республики Казахстан 3,6 тыс. пачек сигарет без акцизных марок производства ОАЭ и Казахстана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сигареты были спрятаны в грузовике, который по документам перевозил продукты питания.

По данным пресс-службы, сигареты изъяты. В отдел полиции Троицка переданы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации").