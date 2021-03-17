Бывший замминистра строительства Челябинской области стал фигурантом дела о коррупции

ЧЕЛЯБИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Правоохранители в Челябинской области предъявили обвинение в мошенничестве, взяточничестве, отмывании денег бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры региона, директору "Челябоблинвестстрой" и руководителю коммерческой организации. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по Челябинской области.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, директору ОГКУ "Челябоблинвестстрой" и руководителю коммерческой организации, в соответствии со степенью участия, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 1 ст. 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления") УК РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, преступление было совершено в 2018-2019 годах. Обвиняемые совместно похитили из бюджета 15 млн рублей при строительстве регионального центра по шорт-треку ледового дворца "Уральская молния". Также бывший заместитель министра и руководитель областного учреждения получили взятки в сумме 2,2 и 1,5 млн рублей от директора организации-подрядчика за заключение и оплату иных контрактов. Легализуя незаконные средства, руководитель областного учреждения приобрел дорогостоящий автомобиль.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.