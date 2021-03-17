В Екатеринбурге создадут туристический аудиогид о легендах уральского рока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Туристический аудиогид по местам, связанным с легендами уральского рока, создадут в Екатеринбурге в начале лета. Прогулка по составленному совместно с горожанами маршруту составит порядка трех часов, сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "МТС" в Свердловской области, которое реализует проект.

Проект посвящен Свердловскому рок-клубу, который в этом году отмечается 35-летний юбилей. Аудиогид создается в рамках социального проекта "Городские легенды", призванного проложить оригинальные туристические маршруты по городам России.

"Уникальность проекта в том, что истории людей, связанные с рок-музыкой, лягут в основу маршрута", - сказали в пресс-службе, пояснив, что туристический аудиогид будет посвящен одной из главных городских легенд - Свердловскому рок-клубу. В маршрут войдут порядка 15 мест, а продолжительность прогулки по нему должна составить около трех часов. Аудиогид предполагается сделать на двух языках - как для русскоговорящих гостей города, так и для англоговорящих.

Консультантом в составлении аудиогида будет, в частности, историограф Свердловского рок-клуба Дмитрий Карасюк. Авторами проекта могут стать все желающие, у кого сохранились уникальные воспоминания и артефакты, связанные со свердловским роком. Своими историями, фотографиями и видеоматериалами о рок-клубе можно будет поделиться на сайтах и страницах в соцсетях партнеров - "Областного телевидения", например. В маршрут уже планируют включить, в частности, место проведения III и IV фестивалей Свердловского рок-клуба - Дворец молодежи, памятную доску режиссеру Алексею Балабанову, дом поэта и музыканта Александра Башлачева, Дом культуры Свердлова, где находился Свердловский рок-клуб.

Первые составленные благодаря жителям экскурсии по местам рок-славы пройдут в Ночь музеев 15 мая. А в начале лета будет создан и сам бесплатный аудиогид, который будет доступен в мобильном приложении для путешествий Surprise Me и платформе аудиопутеводителей izi.travel.

Свердловский рок-клуб создан 15 марта 1986 года. В его ряды вошли многие группы, которые были к тому времени уже широко известны. Урал подарил слушателям "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агату Кристи", "Настю" и "Смысловые галлюцинации". Рок-клуб прекратил существование в конце 1991 года.