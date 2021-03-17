В Свердловской области назвали самые популярные места у туристов в минувшую зиму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс туркластера "Гора Белая", "Ельцин Центр" в Екатеринбурге и Невьянский музей стали самыми популярными местами для отдыха в Свердловской области у туристов в зимние праздники. За этот период их посетили около 80 тыс. человек, сообщили ТАСС в центре развития туризма Свердловской области.

"За [зимний] период 2020-2021 года около 30 тыс. человек побывали на горнолыжном комплексе туркластера "Гора Белая". Почти 10 тыс. гостей посетили Невьянский государственный историко-архитектурный музей. По данным музея, в новогодние праздники сезона 2020-2021 гости приезжали из 30 регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинскую и Тюменскую области, Приморский край и другие субъекты. В новогодние каникулы более 40 тыс. человек посетили "Ельцин Центр", - говорится в сообщении.

Всего, по данным центра, в первую неделю 2021 года Свердловскую область посетили 95 тыс. туристов, максимальная загрузка отелей зафиксирована в первой половине новогодних праздников - с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.

Пандемия коронавируса и ограничительные меры в целом отрицательно сказались на динамике турпотока в регион в зимние праздники. Посещаемость горнолыжного комплекса туркластера "Гора Белая" снизилась почти на треть по сравнению с уровнем предыдущих новогодних каникул, в два раза меньше туристов посетило "Ельцин Центр". Однако в прошедшие зимние праздники Невьянский государственный историко-архитектурный музей принял в два раза больше гостей. Кроме того, в городе расположена одна из самых посещаемых туристических достопримечательностей региона - наклонная башня первой четверти XVIII века.

В центре отметили, что в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, на территории региона постепенно смягчаются ограничительные меры, что способствует повышению интереса к маршрутам в Свердловской области. В 2021 году регион готов предложить новые турнаправления: с 20 февраля из Екатеринбурга в Алапаевск курсирует поезд с брендированным вагоном по "Императорскому маршруту", который включает в себя места памяти представителей дома Романовых и их резиденции. В 2021 году планируется провести такие крупные мероприятия в сфере делового туризма, как "Иннопром", а также международные спортивные мероприятия. Кроме того, весной - летом 2021 года в регионе пройдет Уральская ночь музыки, фестиваль "Лето на заводе", международный фестиваль "Турнир косарей", Ирбитская ярмарка, военно-исторический фестиваль "Покровский рубежъ" и Демидов-фест.