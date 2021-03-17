"Водоканал" в Нижнем Тагиле оштрафовали на 300 тыс. рублей за сброс сточных вод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. ООО "Водоканал-НТ" оштрафовано на 300 тыс. рублей за сброс сточных вод на территории государственного ландшафтного заказника областного значения "Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами" в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

"В декабре 2020 года природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области проведена выездная проверка, в ходе которой установлено, что с северо-западной стороны пос. Черноисточинск на территории государственного ландшафтного заказника областного значения "Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами" установлена пластиковая труба, эксплуатируемая ООО "Водоканал-НТ", из которой осуществлялся сброс жидкости на рельеф местности. <…> По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении ООО "Водоканал-НТ" оштрафовано на 301 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В сбрасываемых сточных водах выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Таким образом, ООО "Водоканал-НТ" нарушает установленный режим охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемой природной территории областного значения и противоречит целям его создания.

"В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении юридического лица ООО "Водоканал-НТ" возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.39 КоАП РФ ("Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования окружающей среды на особо охраняемых природных территориях"), а также в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила направила исковое заявление о возложении на ООО "Водоканал-НТ" обязанности обеспечить сброс сточных вод в ручей Безымянный в соответствии с условиями решения о предоставлении водного объекта в пользование", - добавили в прокуратуре.