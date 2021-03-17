В Салехарде произошел пожар в жилом доме

ТАСС, 17 марта. Пожар на площади 170 кв. м произошел в жилом доме Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в среду.

"Площадь пожара в многоквартирном доме составляет 170 кв. м. Угрозы распространения огня на соседние здания нет", - сообщили в МЧС.

Там отметили, что, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Часть жильцов покинула горящий дом самостоятельно, часть - с помощью спасателей. Точное число эвакуировавшихся не уточняется.

"Сейчас все жильцы дома, покинувшие горящее здание, находятся в автобусе, предоставленном администрацией", - добавили в ведомстве.